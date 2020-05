Dyn o Ben-coed wedi marw mewn gwrthdrawiad

Mae dyn 41 oed o Ben-coed wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A48 ym Mhen-y-bont ar Ogwr fore dydd Mercher.

Dywed yr heddlu fod y dyn ar gefn beic pan fu mewn gwrthdrawiad gyda cherbyd Jeep Cherokee arian am 05:50am ar ran o'r ffordd sydd yn cael ei hadnabod yn lleol fel 'Crack Hill'.

Mae dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o yrru'n beryglus ac mae'r ffordd wedi ei chau tra bod yr heddlu'n ymchwilio i'r digwyddiad.

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth am y gwrthdrawiad neu am y modd yr oedd y Jeep yn cael ei gyrru ar y pryd.Gall unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu gyda'r heddlu ar 101 neu'n ddienw drwy ffonio 0800 555111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2000183468.