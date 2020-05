Image copyright Llun teulu Image caption Roedd David 'Davey' Jones yn dad i ddau o blant ifanc

Mae teulu seiclwr fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A48 ym Mhen-y-bont ar Ogwr fore Mercher wedi rhoi teyrnged iddo.

Bu farw David 'Davey' Jones, 41, ar ôl gwrthdrawiad gyda cherbyd Jeep Cherokee arian am 05:50 ar ran o'r ffordd sydd yn cael ei hadnabod yn lleol fel 'Crack Hill'.

Dywedodd teulu Mr Jones, o Ben-coed, ei fod yn dad i ddau o blant ifanc, sydd yn "torri eu calonnau".

Cafodd dyn ei arestio ar amheuaeth o yrru'n beryglus yn dilyn y digwyddiad.

'Wastad â gwên ar ei wyneb'

"Rydyn ni mewn sioc ddofn yn dilyn marwolaeth sydyn Davey," meddai ei deulu.

"Roedd pawb a oedd yn ei adnabod yn dod ymlaen yn dda ag e gan ei fod bob amser â gwên ar ei wyneb.

"Roedd yn feiciwr brwd ac roedd allan y diwrnod hwnnw yn cadw at ei drefn ffitrwydd cyn iddo ddechrau diwrnod caled arall o waith.

"Mae wedi marw yn gwneud rhywbeth yr oedd yn ei garu ac rydym ni fel teulu yn cymryd rhywfaint o gysur yn hynny.

"Roedd yn dad i ddau o blant ifanc hardd sydd bellach yn torri eu calonnau o fod wedi colli eu tad. Roedd yn addoli ei rieni ac yn cael ei addoli gan ei deulu i gyd.

"Bydd ei deulu a'i ffrindiau i gyd yn gweld ei eisiau ac wrth edrych ar y sylwadau ar Facebook doedden ni ddim yn sylweddoli faint o'n cymuned yr oedd wedi ei chyffwrdd.

"Hoffem fel teulu ddiolch i bawb am eu holl eiriau a chefnogaeth garedig a hoffem hefyd ddefnyddio'r cyfle yma i ddiolch i'r holl wasanaethau brys a geisiodd eu gorau i helpu Davey."

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth am y gwrthdrawiad neu am y modd yr oedd y Jeep yn cael ei yrru ar y pryd.Gall unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu gyda'r heddlu ar 101 neu'n ddienw drwy ffonio 0800 555111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2000183468.