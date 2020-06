Image caption "Mae'n rhaid 'mod i wedi gwneud rhywbeth yn iawn!" meddai Barbara Hughes

Mae coronafeirws wedi achosi pob math o broblemau i fyd amaeth, ond mae rhai yn ei weld fel cyfle i arallgyfeirio.

Mae Barbara Hughes, sy'n ffermio ym Malpas ar y ffin rhwng gogledd-ddwyrain Cymru a Lloegr, wedi plannu mefus am y tro cyntaf.

Y syniad yw bod modd i'r cyhoedd dalu i ddod i'r caeau i gasglu eu mefus eu hunain.

Fe wnaeth Ms Hughes agor i'r cyhoedd am y tro cyntaf y penwythnos diwethaf.

Dros y gaeaf roedd y planhigion mefus dan ddŵr ar dir fferm Ivy House, ac er ei bod yn dywydd sych mae'r mefus yn tyfu'n dda.

Image caption Y syniad yw bod y cyhoedd yn cael casglu eu mefus eu hunain

"Hefo'r feirws a bob peth o'n i'n meddwl 'be dwi am ei wneud rŵan?'," meddai Ms Hughes.

"Felly dwi wedi dechrau tyfu mefus, ac achos doeddwn i'n gwybod dim amdanyn nhw - sut i'w tyfu nhw na dim byd. Dwi wedi dysgu lot.

"Da ni wedi operatio weekend diwetha' efo'r one-way system, so mae pobl yn mynd mewn trwy'r giât fyny'r cae ac wedyn yn dod lawr y cae yr ochr arall.

"Mae pobl yn andros o dda - maen nhw wedi dod i arfer rŵan ac mae pawb yn splitio fyny."

Image caption Mae'r mefus yn tyfu'n dda er gwaethaf y tywydd sych

Mae 'na system ddiogel wedi cael ei sefydlu hefyd i bobl dalu ar ôl hel y mefus.

"Pan maen nhw'n dod allan o'r cae maen nhw'n gorfod aros tan ein bod ni'n barod, ac wedyn maen nhw'n rhoi'r mefus ar y bwrdd ac wedyn 'da ni'n rhoi nhw ar y scales," meddai Ms Hughes.

"Mae gennym ni sgriniau o'n blaenau ni i wneud pawb yn saff.

"Mae'r ffôn wedi bod yn brysur efo pobl yn gofyn a ydw i wedi agor, so mae'n rhaid 'mod i wedi gwneud rhywbeth yn iawn!"