Roedd rhai pobl wedi teithio i'r Bannau o Lundain, medd yr heddlu

Cafodd mwy na 1,000 o geir eu hanfon o Fannau Brycheiniog mewn deuddydd am dorri rheolau'r cyfyngiadau.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys fod llawer o'r bobl wnaeth swyddogion siarad â nhw yn dod o Loegr ac nad oedden nhw'n ymwybodol bod y rheolau'n wahanol yng Nghymru.

Gall pobl yn Lloegr deithio pellter diderfyn o'u cartref. Yng Nghymru mae'n gyfyngedig i bum milltir.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Steve Davies fod dirwyon yn cael eu rhoi os oedd pobl wedi "torri'r rheolau yn amlwg".

Dywed yr heddlu fod llawer o'r rhai gafodd eu stopio y penwythnos diwethaf yn honni eu bod yn credu bod y rheolau yng Nghymru yr un fath ag yn Lloegr ac yn dod o lefydd mor bell â Llundain a chanolbarth Lloegr.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn cael eu cadw'n brysur oherwydd nifer y bobl sy'n ceisio gyrru i'r ardal o amgylch Ystradfellte, Powys.

Mae wardeiniaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi bod yn plismona'r ardal hefyd

Ychwanegodd y llu, sy'n cynnwys rhai o ardaloedd mwyaf gwledig Cymru, hefyd fod 72% o'r bobl a adroddwyd am dorri cyfyngiadau Covid-19 ym Mhowys ers 27 Mawrth wedi bod o'r tu allan i ardal yr heddlu.

Yn ôl yr Uwcharolygydd Steve Davies, bydd swyddogion yn parhau i gynnal gwiriadau stopio ledled Powys ac ar draws ardal yr heddlu y penwythnos hwn.

Mae tri pharc cenedlaethol Cymru a holl safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn parhau ar gau i'r cyhoedd yn ystod y cyfnod cloi, er bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi dweud y bydd rhannau o'r parc yn agor o ddydd Llun.