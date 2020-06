Image copyright Getty Images Image caption Ni fydd llywodraethau Nicola Sturgeon a Mark Drakeford yn cymryd rhan yn y cyfarfod

Ni fydd llywodraethau Cymru na'r Alban yn cymryd rhan mewn cyfarfod gyda Llywodraeth y DU gan fod yn cael eu "hanwybyddu" ar Brexit cyn dechrau'r trafodaethau.

Mae cyfarfodydd hyd yma wedi bod yn gyfle i Lywodraeth y DU "roi gwybod am eu barn nhw, nid gwrando ac ymateb i'n barn ni", yn ôl gweinidogion Cymru a'r Alban.

Roedd disgwyl i'r ddwy lywodraeth ddatganoledig godi pryderon a gofyn am ymestyn cyfnod trosglwyddo Brexit heibio 31 Rhagfyr mewn cyfarfod nos Wener.

Ond mewn datganiad ar Twitter cyn y cyfarfod, fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet, Michael Gove, ddweud bod Llywodraeth y DU eisoes wedi cadarnhau i'r Undeb Ewropeaidd (UE) na fyddai'n ymestyn y cyfnod.

Daw ar ôl i brif weinidogion Cymru a'r Alban ysgrifennu at Boris Johnson yn gofyn am ymestyn y cyfnod trosglwyddo yn sgil pandemig coronafeirws.

Image copyright PA Media Image caption Ni fydd y DU yn gofyn am estyniad, yn ôl Michael Gove

Mae'r UE yn agored i'r syniad o ymestyn, ac yn dymuno derbyn unrhyw gais i wneud hynny erbyn 1 Gorffennaf.

Ond ni fydd y cais yn cael ei wneud, yn ôl Mr Gove.

"Ar 1 Ionawr 2021 byddwn yn cymryd rheolaeth yn ôl ac adennill annibyniaeth wleidyddol ac economaidd," meddai ar Twitter.

Mae gweinidogion Cymru a'r Alban wedi dweud nad oes modd derbyn "ffordd o weithio ble mae barn llywodraethau datganoledig yn syml yn cael ei anwybyddu cyn cael cyfle i drafod."

Ychwanegodd: "Byddwn yn ysgrifennu at Mr Gove yn gofyn am ailddechrau'r trafodaethau yn llwyr, ac rydym am i 27 yr UE wybod bod safbwynt Llywodraeth y DU ar y cyfnod trosglwyddo yn groes i farn ein llywodraethau ni ac, yn ein barn ni, yn achosi perygl o wneud difrod difrifol i bobl ein gwledydd.

"Mae gwrthod gofyn am estyniad ar hyn o bryd yn benderfyniad arbennig o ddi-hid o ystyried y niwed i'r economi a swyddi o'r coronafeirws."