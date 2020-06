'Fawr ddim o wahaniaeth' â chadw pellter 1m neu 2m

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Perchnogion busnes yng Nghaernarfon yn rhybuddio na fydd rhai tafarndai yn gallu agor

Mae arbenigwr iechyd cyhoeddus sy'n cynghori Llywodraeth Cymru'n cefnogi galwadau gan berchnogion busnes i lacio'r rheol dau fetr.

Yn ôl y Dr Meirion Evans dyw'r gwahaniaeth mewn risg rhwng cadw pellter o fetr, neu ddau fetr, ddim yn fawr iawn.

Mae disgwyl cyhoeddiad cyn diwedd yr wythnos ynglŷn â llacio rhagor o gyfyngiadau coronafeirws yng Nghymru.

Mae perchnogion tafarndai yn rhybuddio na fydd rhai yn gallu agor o gwbl os ydy'r rheol dau fetr yn parhau.

Tra bod adolygiad o'r rheol yn Lloegr, nid yw Prif Weinidog Cymru wedi ymrwymo i un yma.

Risg yn werth ei chymryd?

"Dyw'r gwahaniaeth mewn risg rhwng bod metr a mwy na dwy fetr i ffwrdd ddim yn fawr iawn," meddai Dr Meirion Evans, sy'n cynghori Llywodraeth Cymru.

"Mater o benderfynu p'run a'i yw bod ychydig mwy o risg trwy bod yn agosach at rhywun arall, bod hi'n werth cymryd y risg yna o ran gallu gwneud llawer mwy, o ran agor siopau, agor ysgolion ac yn y blaen."

Image caption Mae nifer o fusnesau Caernarfon yn awgrymu atal y traffig ar y Maes a gosod mwy o seddi a byrddau tu allan

Yng Nghaernarfon mae nifer o fusnesau yn awgrymu atal y traffig a gosod mwy o seddi a byrddau tu allan ar hyd y maes i gyd, i'w gwneud hi'n haws i gwsmeriaid gadw at y rheolau ymbellhau cymdeithasol.

Yn ôl un gŵr busnes sy'n berchen sawl tafarn yng Ngwynedd, iechyd sy'n dod gynta', ond mae'n rhaid i fusnesau gael mwy o gymorth.

"Os na allwn ni agor erbyn mis Gorffennaf," meddai Gwyndaf Jones, perchennog Tafarn Y Castell, "dwi'm yn meddwl y byddai tai tafarndai yng Nghaernarfon yn medru agor dros y gaeaf.

"Mae ganddon ni 24 o staff a 'da ni 'di cadw nhw i gyd ar y llyfra ar hyn o bryd. Os na fydd 'na fwy o help fydd 'na redundancies, ddim jest yn lle ni ond ar draws y maes i gyd."

Image caption Fe fyddai'n anodd cadw pellter, meddai perchennog clwb nos yng Nghaernarfon, David Griffiths

Mae rheolwr Clwb nos 'Copa', David Griffiths, yn ffafrio newid y rheolau i 1 metr, ond yn dweud y byddai cadw at ymbellhau mewn clwb nos bron yn amhosib.

"Ma capasiti ni yn mynd i fod yn chwarter be' di'o," meddai. "Os ydy o'n mynd i fod yn un metr mae'n mynd i helpu ni dipyn bach, ond dwi'n mynd i'w weld o'n ofnadwy o anodd - yn enwedig mewn tŷ tafarn, yn enwedig mewn clwb - i gadw un metr o wahaniaeth rhwng pawb."

Mae Ffederasiwn y Busnesau Bach yn cynnig fod angen addasu llefydd fel canol Caernarfon, a gosod mwy o gadeiriau ar hyd y maes i ddenu cwsmeriaid i'r caffis a thafarndai, i wneud pethau'n haws i gadw pellter diogel.

"Dwi'n meddwl mai'r unig ffordd ymlaen ydy gosod rhyw fath o cordon i stopio'r ceir rhag dod i mewn i'r maes," meddai'r cynghorydd sir, Jason Parry.

"Cyn belled â bod pawb yn gw'bod be' 'di'r rheolau dwi'n eitha' ffyddiog y bysa pawb yn aros iddyn nhw."

Mae Mr Parry hefyd yn cydnabod y byddai'n rhaid i'r cyfrifoldeb dros sicrhau glendid ychwanegol gael ei rannu rhwng y cyngor a'r busnesau eu hunain.