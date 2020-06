Image copyright Getty Images Image caption Does dim disgwyl i'r llywodraeth newid ei gyngor o "aros yn lleol" ddydd Gwener

Bydd y prif weinidog yn addo ailystyried y cyfyngiadau ar deithio yng Nghymru wrth iddo gyhoeddi'r canllawiau diweddaraf ddydd Gwener.

Am y tair wythnos diwethaf mae pobl yng Nghymru wedi cael cais i "aros yn lleol" - gyda phum milltir yn cael ei ddefnyddio fel awgrym i'r mwyafrif.

Ond bydd Mark Drakeford yn ailedrych ar y rheolau hynny erbyn 6 Gorffennaf.

Bydd siopau sydd ddim yn rhai angenrheidiol yn cael caniatâd i ailagor o ddydd Llun ar yr amod eu bod yn cydymffurfio gyda'r rheolau ar gadw pellter cymdeithasol.

Mae disgwyl iddo gyhoeddi hefyd y bydd cyrtiau awyr agored yn gallu ailagor ar gyfer chwaraeon ble nad oes cyswllt rhwng y cystadleuwyr, fel tenis.

Bydd Mr Drakeford yn cyhoeddi'r newidiadau diweddaraf i'r cyfyngiadau yng nghynhadledd ddyddiol Llywodraeth Cymru am 12:30 ddydd Gwener.

Image copyright Getty Images Image caption Bydd siopau sydd ddim yn rhai angenrheidiol yn cael caniatâd i ailagor o ddydd Llun

Mae Llywodraeth Cymru wastad wedi pwysleisio'r angen i fod yn bwyllog wrth lacio'r cyfyngiadau Covid-19.

Cafodd y slogan "aros gartref" ei newid i "aros yn lleol" dair wythnos yn ôl pan roddwyd caniatâd i bobl deithio ar yr amod bod hynny'n lleol.

Fe gafodd pum milltir ei grybwyll fel canllaw o pa mor bell y dylai pobl deithio, ond ni chafodd hynny ei wneud yn gyfraith, ac mae'r llywodraeth wedi cydnabod bod "lleol" yn bellter gwahanol mewn ardaloedd gwledig o'i gymharu â threfi a dinasoedd.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru hefyd ganiatáu i bobl o ddau gartref gwahanol gwrdd yn yr awyr agored.

Mae'r cyfyngiadau yng Nghymru yn wahanol iawn i'r rheiny yn Lloegr, ble mae pobl yn cael teithio heb unrhyw gyfyngiadau o ran pellter.

Mae Llywodraeth Cymru dan bwysau i fynd ymhellach a llacio mwy ar y cyfyngiadau er mwyn galluogi i'r sector twristiaeth ailagor ar gyfer diwedd yr haf.

Image copyright Ymddiriedolaeth Genedlaethol Image caption Mae economi ardaloedd fel Llanbedrog ym Mhen Llŷn yn ddibynnol iawn ar dwristiaid

Mae Angela Russell, sy'n gynghorydd ym mhentref Llanbedrog ym Mhen Llŷn, yn gobeithio y bydd rhywfaint o lacio ar y rheolau presennol, ond dydy hi ddim eisiau golygfeydd fel yr hyn a welwyd yn Lloegr dros y dyddiau diwethaf.

"Mae'n dibynnu faint o easing o'r lockdown measures sy'n mynd i ddigwydd," meddai.

"'Da ni wedi gweld yn Blackpool a Chernyw - roedden nhw dan eu sang efo pobl, doedd 'na ddim lle rhwng neb yna.

"'Da ni ddim isio gweld peth felly yma ar hyn o bryd, ond ar y llaw arall dwi'n meddwl y bysa'n neis gallu gweld y siopa bach yn agor.

"Ond mi ydw i'n pryderu am faint o easing 'da ni am wneud."

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi galw am gael gwared ar y cyfyngiadau ar deithio, gan ddweud na all siopau mewn nifer o ardaloedd ymdopi gyda "busnes pobl leol yn unig".

Mae Plaid Cymru wedi dweud y dylai Llywodraeth Cymru fod yn fwy eglur ynglŷn â pha sectorau fydd yn gallu ailagor nesaf, a phryd.