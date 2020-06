Entrepreneuriaid ifanc y cyfnod clo

Image copyright Llun cyfrannwr Image caption Tesni Calennig yn ei gweithdy newydd

Gydag arholiadau, gwaith a chymdeithasu ar stop oherwydd y pandemig, mae rhai pobl ifanc wedi defnyddio'r amser rhydd i ddechrau busnesau i greu nwyddau a'u gwerthu dros y we.

Mae'r cyfnod clo wedi agor drysau i bobl fel Tesni Calennig.

Chwe mis yn ôl roedd y myfyriwr celf wedi disgyn mewn cariad efo gemwaith. Roedd wedi cael gwersi, prynu'r deunydd crai a throi sied ei thad yn weithdy.

Yr un peth oedd ar goll oedd amser. Roedd hi'n gweithio mewn siop ac yn astudio yng Ngholeg Menai, Bangor - taith dwyawr yno ac yn ôl o'i chartref.

Er bod y cyfnod cloi wedi cael effaith mawr ar ei bywyd a'i chynlluniau i fynd i'r brifysgol, mae rhywbeth positif wedi dod o'r cyfan hefyd.

"Gan 'mod i'n gweithio gymaint ac yn y coleg, yr unig amser oedd gen i i wneud gwaith metel oedd gyda'r nos," meddai'r myfyriwr 18 oed o Garndolbenmaen, ger Porthmadog.

"Felly ar ôl fy ngwers gynta' ro'n i fyny tan chwech y bore yn gwneud y gwaith. Doedd gen i ddim amser o gwbl - tan y lockdown. Hefyd ges i ychydig o bres furlough o'r gwaith, felly aeth y pres yna i dalu am fwy o fetelau a cherrig i wneud y gemwaith."

Image copyright Llun cyfrannwr Image caption Roedd Tesni Calennig wedi bwriadu mynd i brifysgol ar ôl yr haf, ond mae'n ansicr beth fydd yn digwydd oherwydd y pandemig

Gyda mwy o amser ar ei dwylo fe gydweithiodd gyda Casi Wyn i wneud Modrwyau Gobaith. Roedd y dyluniad wedi ei ysbrydoli gan gerdd oedd y gantores wedi sgwennu ac mae rhan o'r elw yn cael ei roi i elusen iechyd Awyr Las.

"Wnaeth y 10 modrwy cynta' werthu mewn dwy awr, roedd o'n crazy," meddai Tesni. "Dwi mond wedi dechrau gweithio efo metel ers mis Rhagfyr felly ro'n i wedi gwirioni.

"Dwi'n meddwl bod lot mwy o bobl wedi darganfod fy ngwaith i achos mae pobl ar eu ffôns yn ystod y cyfnod yma ac mae lot o retail therapy yn digwydd."

Ychwanegodd bod sawl un o'i chyfoedion wedi sefydlu busnesau bach tebyg, yn cynnwys ei chyd-fyfyriwr Mari Evans, o'r Felinheli.

Roedd hithau hefyd wedi bod yn creu ychydig cyn y cyfnod clo ac mae wedi bachu ar y cyfle i ddatblygu'r busnes.

Image copyright Llun cyfrannwr Image caption Mari Evans gyda detholiad o'i gwaith

"Dwi mond wedi bod yn gwneud hyn ers ychydig wythnosau a dwi reit stressed," meddai Mari, sy'n gwerthu printiau. "Dwi'n meddwl oherwydd y lockdown mae pobl wedi mynd mor greadigol.

"Do'n i'm yn gwybod dim am fusnes tan rŵan felly mae o wedi bod yn learning curve mawr. Dwi'n sicr wedi dysgu bod yn patient yn disgwyl am ordors ar ôl i rywun gysylltu yn holi am brint."

Ond nid myfyrwyr celf yn unig sydd wedi bod yn creu.

Astudio Gwasanaethau Cyhoeddus ym Mangor mae Ella Owen. Roedd wedi gwneud scrunchies gwallt i aelodau o'i theulu cyn dechrau eu gwerthu ar y cyfryngau cymdeithasol.

"Nesh i fynd trwy wardrob a ffeindio lot o hen ddillad a meddwl fasa'n bechod taflu nhw allan, felly dechrau gwneud y scrunchies," meddai.

Image copyright Llun cyfrannwr Image caption Ella Owen

"Dwi'n siŵr yn yr wythnos gynta' nesh i wneud 100 ohonyn nhw. Roedd rhaid i fi stopio cymryd ordors."

Mae hi'n dweud ei bod hi'n elwa yn greadigol, yn ariannol ac yn dysgu am feysydd newydd:

"Nesh i gŵglo lot i wybod be' i wneud. Dwi wedi dysgu pethau fel sut i farchnata, be' ydi'r ffordd gorau i gael llun sy'n dal llygaid rhywun - efo cefndir syml, a sut i sgwennu rhywbeth sy'n short and snappy."

Yn ôl Martha Owen, myfyrwraig blwyddyn gyntaf seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd, mae pobl yn ystod y cyfnod yma yn cael pleser o brynu a gwerthu anrhegion bychan.

Roedd hithau hefyd wedi gwneud ambell i lun digidol i deulu cyn eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol a cheisio creu busnes.

Image copyright Llun cyfrannwr Image caption Martha Owen

"Do'n i ddim yn disgwyl gwneud gymaint, ro'n i jest eisiau rhywbeth i'w wneud," meddai. "Mae o'n gwneud profit bach a dwi'n safio amser yn mynd allan yn ystod y lockdown hefyd.

"Yn ystod y lockdown mae pobl wedi bod yn dechrau gyrru pethau yn y post i ffrindiau a theulu. Mae bob dim ar y we ac yn ddigidol dyddiau yma felly mae'n neis i gael rhywbeth 'go iawn'."

