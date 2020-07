Image copyright Getty Images Image caption Y nod yw y bydd mwyafrif y cylchoedd meithrin wedi ailagor erbyn diwedd Medi medd Dr Gwenllian Lansdown Davies

Mae Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin yn credu bydd y mwyafrif y cylchoedd meithrin wedi ailagor erbyn diwedd mis Medi, os byddent yn derbyn yr un grantiau roeddent yn eu gwneud cyn y pandemig.

Dywedodd Dr Gwenllian Lansdown Davies ei bod yn hyderus y bydd y nawdd yma gan Lywodraeth Cymru yn cael ei glustnodi eto am y bydd y gofal plant i blant bregus a gweithwyr allweddol wedi dod i ben erbyn hynny.

"Byswn i yn darogan erbyn diwedd mis Medi, gan gymryd y bydd y grantiau arferol fel y Grant Cynnig Gofal Plant, Grant Cynllun Dechrau yn Deg, Addysg Gynnar ac yn y blaen wedi ail gychwyn yn llawn ac yn normal, y bydd mwyafrif y cylchoedd meithrin wedi ailagor.

Mwyafrif yn ailagor

"Lle dwi'n rhagweld y byddai yna broblem ydy os yw staff yn gorfod gwarchod eu hunain oherwydd cyflwr aelod o'r teulu neu gyflwr eu hunain.

"Tu hwnt i hynny bydden ni yn rhagdybio y bydd y mwyafrif wedi gallu ailagor a dyna fydden ni yn ei annog ac yn ei argymell fel mudiad."

Ers Mehefin 22 mae cylchoedd meithrin wedi cael caniatâd i agor eto.

Image copyright Mudiad Meithrin Image caption Mae'r nifer sydd wedi bod yn mynychu'r cylchoedd meithrin wedi bod yn codi bob wythnos ers ailagor medd y prif weithredwr

Ond mae yna rwystrau wedi bodoli, fel bod y gweithwyr wedi gorfod edrych ar ôl eu plant eu hunain am nad yw'r ysgolion wedi ail agor yn llawn.

Problem arall yw bod tua 5% yn cael trafferth cael mynediad i'r adeilad am eu bod yn rhannu'r safle gyda'r ysgol.

"Ond 'da ni yn gobeithio y bydd hynny wedi cael ei sortio allan yn barod ar gyfer mis Medi," meddai.

Mae canllawiau hefyd wedi eu cyhoeddi gan y llywodraeth ar gyfer ailagor addoldai a neuaddau cymunedol, lleoliadau eraill lle mae cylchoedd meithrin yn cael eu cynnal sydd yn "gwneud pethau llawer yn haws".

Tra bod y niferoedd ymhlith y rhai sydd wedi agor wedi bod ychydig yn is, maen nhw yn cynyddu yn wythnosol meddai.

Ond mae'n cydnabod bod hi'n anodd gwybod beth fydd ymateb rhieni ac os bydd llai yn dewis anfon eu plant i'r cylchoedd meithrin yn sgil y pandemig.

Image copyright Getty Images Image caption Mae rhai cylchoedd meithrin wedi ailagor yn barod

"Mae 'na rhai wedi awgrymu neu hawlio y bydd yna lai o alw am ofal plant mewn unrhyw gyfrwng, tra bod yna eraill yn hawlio ac yn dadlau y bydd yna fwy o alw am ofal plant, oherwydd bod rhieni wir wedi gweld pa mor anodd yw hi i fod yn darparu gofal neu addysg i'ch plant eich hunain.

"'Da ni hefyd yn gwybod bod y galw am ddarpariaeth dysgu Cymraeg wedi mynd trwy'r to i oedolion. Felly mae'n anodd gwybod beth fydd teimladau rheini wrth i ni symud ymlaen."

Er hynny mae'n credu erbyn cyfnod y Nadolig y bydd y niferoedd yn ôl i'r lefelau y byddent yn disgwyl ar gyfer yr adeg hynny o'r flwyddyn.

'Risg sylweddol' o oroesi wedi cilio

Ym mis Ebrill fe rybuddiodd Dr Gwenllian Lansdown Davies, oedd yn siarad ar ran y Mudiad Meithrin a chyrff eraill yn y sector, fod yna "risg sylweddol" na fyddai rhai meithrinfeydd yn goroesi.

Y rheswm meddai oedd nad oedden nhw yn gymwys ar gyfer rhai cynlluniau cefnogi busnesau.

Erbyn hyn mae'n glir bod modd i feithrinfeydd rhoi eu gweithwyr ar y cynllun saib o'r gwaith, neu ffyrlo.

Ond i wneud hynny roedd yn rhaid peidio derbyn unrhyw grantiau eraill meddai.

Mae'n parhau i ddadlau bod yna angen am grantiau bach i ofalwyr plant gan ddweud nad yw'r mwyafrif yn y maes wedi gallu manteisio ar unrhyw arian busnes.

Image copyright Mudiad Meithrin Image caption Dyma rhai o'r pethau mae'r cylchoedd meithrin wedi bod yn gwneud ers y pandemig i wneud yn siŵr eu bod yn llefydd saff i'r plant ddychwelyd

"Mae'r costau ynghlwm ag ailagor yn mynd i fod yn uchel oherwydd bod yna ofynion glanhau mwy dwys, efallai yr angen i brynu canopi i annog y plant i fod yn treulio mwy o amser tu allan ac yn y blaen.

"Felly dydy'r drafodaeth yna ymhell o fod wedi dod i ben ac mae'r trafod yn parhau efo'r llywodraeth."

Dywedodd Llywodraeth Cymru ar y pryd fod ystod eang o gefnogaeth y gallai darparwyr gofal plant fod yn gymwys ar ei gyfer.

Un cam ymarferol mae'r Mudiad Meithrin yn ei wneud ydy rhoi grantiau eu hunain i'r cylchoedd gydag o leiaf £250,000 yn gallu cael ei gynnig eleni o achos y feirws. Mae £90,000 yn barod wedi ei rannu.

Mae'r Prif Weithredwr yn pryderu ynglŷn ag effaith bosib cau'r cylchoedd yn y misoedd diwethaf ar iaith y plant gan ddweud bod mwyafrif y plant sydd yn mynychu yn siarad Saesneg.

Y gwasanaethau ar y we yw'r unig beth maent wedi gallu gwneud meddai i geisio helpu hyn.

"Mae rhywun yn bryderus, ond ar y llaw arall wedi gobeithio fod wedi gallu lliniaru rhywfaint ar y sefyllfa, drwy fod yn cynnig y math yna o wasanaeth, tra yn derbyn ar yr un pryd bod hi yn anodd iawn i unrhyw beth ar-lein fod wir yn cymryd lle neu wneud yn iawn am y diffyg cyswllt rhwng person a pherson, ag oedolyn a phlentyn o ran trochi a defnyddio'r Gymraeg ar lawr y cylch."