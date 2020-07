Image copyright Thinkstock Image caption Mae ardaloedd fel Abersoch yn siŵr o weld nifer o ymwelwyr dros y penwythnos

O ddydd Sadwrn ymlaen mi fydd ymwelwyr yn cael aros mewn unedau hunan-arlwyo, ac yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ddoe mi fydd gwersylloedd gwyliau yn cael ailagor ar 25 Gorffennaf.

I bob pwrpas felly mi fydd y diwydiant ymwelwyr yng Nghymru yn agored, ac o ganlyniad bydd miloedd yn heidio i'r trefi glan môr a'r canolfannau gwyliau traddodiadol.

Ac er bod nifer yr achosion o coronafeirws wedi lleihau yn sylweddol, mae'r risg yn bodoli o hyd.

Pob haf mae meddygfeydd Llŷn ac Eifionydd yn dod o dan bwysau oherwydd nifer yr ymwelwyr ac mae'r meddygon yn gwneud trefniadau arbennig ar eu cyfer.

Ond eleni maen nhw wedi gorfod gwneud trefniadau gwahanol.

'Pryder yn y gymuned'

Mae Dr Eilir Hughes, arweinydd Clwstwr Meddygon Dwyfor yn ymwybodol o'r pryderon yn lleol y gall y feirws ymledu yn sgil yr ymwelwyr.

"Does dim dwywaith fod yna dipyn o bryder allan yn y gymuned, yn enwedig gyda phobl sydd yn fwy bregus neu gydag aeloda' bregus yn eu teuluoedd," meddai.

"Maen nhw yn aml yn ffonio eu meddyg i ofyn am eu barn nhw a 'dan ni yn trio lleddfu mymryn o'r pryder hynny.

"Os ydych chi allan yn yr awyr agored mae'r siawns o ddal y feirws mewn amgylchiadau felly yn llawer, llawer llai.

"Y perygl efo hwn ydy os ydych chi dan do ac o fewn gwynt rhywun sydd hefo fo, ond os ydych chi'n cymryd camau cyfrifol i osgoi bod mewn amgylchiadau felly, dydw i ddim yn gweld yr angen i boeni gymaint â hynny os ydy llawer o ymwelwyr yn dod yma."

Image caption Dywedodd Dr Eilir Hughes ei fod bellach yn "teimlo ei bod yn saffach i adael i ymwelwyr ddod"

Ers rhai blynyddoedd mae meddygon yr ardal wedi bod yn cydweithio i wneud trefniadau arbennig ar gyfer ymwelwyr, ac eleni mi fydd y gwasanaeth, ar gyfer yr ardal yn ymestyn o Flaenau Ffestiniog i Aberdaron wedi ei ganoli yn Ysbyty Bryn Beryl ger Pwllheli.

Bydd hyn yn golygu na fydd ymwelwyr yn mynd i'r meddygfeydd lleol.

'Saffach i ymwelwyr ddod'

Pan ddechreuodd y feirws ymledu ddiwedd Chwefror a dechrau mis Mawrth roedd Dr Hughes yn hynod feirniadol o'r ffaith fod ymwelwyr yn dal i ddod i'r ardal ac roedd o'n poeni am ymlediad y clefyd.

"O'n i'n flin iawn bod yna ddim camau yn cael eu cymryd i amddiffyn nid yn unig y boblogaeth ond hefyd y Gwasanaeth Iechyd," meddai.

"Ychydig ddyddiau wedyn mi ddaeth y lockdown ac mi ddaru hynny lwyddo i amddiffyn yr NHS, a dyna be oedd ei bwrpas o.

"Ond gan fod y niferoedd wedi dod lawr, ac yn llawer is na'r hyn oedden ni'n ofni y byddai o yn cyrraedd, dwi rŵan yn teimlo ei bod yn saffach i adael i ymwelwyr ddod."

Image copyright Ymddiriedolaeth Genedlaethol Image caption Mae economi ardaloedd fel Llanbedrog ym Mhen Llŷn yn ddibynnol iawn ar dwristiaid

Ond ychwanegodd Dr Hughes ei bod yn sefyllfa anodd gan fod rheolau gwahanol yng Nghymru a Lloegr.

"Y cwestiwn dwi wastad yn ei ofyn ydy be ydy'r strategaeth, yma yng Nghymru a dros y ffin yn Lloegr," meddai.

"Dwi'n meddwl na fedrwch chi gael dwy strategaeth wahanol efo cymysgedd o boblogaethau gwahanol drwy'r ddwy wlad.

"Mae Mark Drakeford wedi dweud y byddai o'n hoffi gwaredu'r feirws yma yng Nghymru ond dwi ddim yn gallu gweld hynny'n bosib tra rydach chi'n cael pobl yn dod o wlad arall sydd ddim hefo'r un polisi."