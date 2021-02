Cyn-golwr Cymru, Dai Davies wedi marw yn 72 oed

Mae tîm Sgorio yn drist eithriadol o glywed y newyddion am farwolaeth Dai Davies.



Roedd Dai yn aelod allweddol o'r tîm am flynyddoedd lawer – yn arbenigwr craff a gonest, yn fentor heb ei ail ac yn ffrind i bawb ar y cynhyrchiad.



Ein cydymdeimlad dwysaf gyda'r teulu cyfan. pic.twitter.com/M5WLKwefNk