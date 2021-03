Hiraeth am Y Wal Goch

Byddwn erbyn hyn yn mwynhau un (neu ddau neu dri) olut neu lonkero wrth floeddio canu Yma O Hyd neu Don't Take Me Home yn undonog yn un o'r bariau, yn barod i ymlwybro'n igam ogam i gyfeiriad Stadiwm Olympaidd Helsinki i fod yn un o'r wal goch, groch honno. Pawb yn eu hwyliau gorau wrth fwynhau'r daith dramor gyntaf i gefnogi Cymru ers yr Ewros.