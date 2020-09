Image copyright Siôn Meredith Image caption Mae Siôn Meredith yn cerdded 10,000 o gamau y dydd fel rhan o'i arferiad wedi llawdriniaeth ar y galon

Mae dyn o Aberystwyth, sydd wedi cael llawdriniaeth ar ei galon yn ddiweddar, yn apelio ar bobl i ddilyn canllawiau'r llywodraeth i atal coronafeirws rhag lledu ymhellach.

Pryder Siôn Meredith ydy y bydd cleifion sydd wirioneddol angen triniaeth yn colli'r cyfle i gael cymorth os fydd cyfnod clo arall yn cael ei gyflwyno.

Mae'n apelio ar bobl i ystyried eraill a dilyn y cyfarwyddiadau newydd.

O ddydd Llun ymlaen bydd nifer o reolau newydd yn dod i rym, gan gynnwys gwisgo gorchudd wyneb o dan do, ac ni fydd mwy na chwech o bobl o aelwyd estynedig yn cael cyfarfod dan do chwaith.

'Plîs byddwch yn gyfrifol'

Cafodd Mr Meredith, sy'n Bennaeth Dysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, lawdriniaeth ar bedair o rydwelïau'r galon yn Ysbyty Treforys, Abertawe, ddechrau mis Awst.

Roedd yn wreiddiol i fod i gael ei lawdriniaeth ym mis Mawrth, ond yna daeth y pandemig.

"Rwy'n cyfri' fy hun yn eithriadol o ffodus o fod wedi cael fy llawdriniaeth ddechrau mis Awst, yn enwedig nawr o wybod beth o bosib sydd o'n blaenau ni gyda'r cynnydd yn niferoedd yr achosion o Covid-19", meddai.

"Ges i'r gofal gorau posib yn Ysbyty Treforys, a chael sawl prawf a sgan CT er mwyn sicrhau nad oedd yr haint arna i cyn y llawdriniaeth.

"Doedd y llawdriniaeth ddim yn ddi-risg, ond roedd y risg llawer iawn yn llai oherwydd bod yr ysbyty yn glir o unrhyw achosion o coronafeirws pan o'n i yno.

"Mae'n wirioneddol codi braw arna i y gallai pobl eraill sydd yn aros am lawdriniaethau fyddai'n arbed neu wella eu bywydau, fel ar y galon, wynebu oedi pellach os fydd yr ysbytai'n mynd yn rhy brysur eto i gynnal y fath lawdriniaethau, ac achosion o Covid-19 yn cael eu cadarnhau yno.

"Mae'n rhaid i bobl nawr feddwl am eraill, ddim jest amdanyn nhw ei hunain.

"Plîs byddwch yn gyfrifol.

"Cadwch bellter corfforol, peidiwch â mynd i ganol tyrfa, golchwch eich dwylo a gwisgwch fygydau dan do."

Dysgu byw gyda'r haint

Mae Mr Meredith bellach yn gwella o'i lawdriniaeth, ac yn cerdded mwy bob wythnos fel rhan o'i adferiad.

Dros misoedd prysuraf yr haf fe wnaeth e a'i deulu benderfynu cadw draw o ganol Aberystwyth oherwydd eu bod yn pryderu am bresenoldeb ymwelwyr yn y dref.

"Dwi'n mwynhau cerdded y prom yn Aberystwyth, a phan aethon ni yno wythnos yn ôl dyna oedd y tro cyntaf i ni wneud hynny ers dechrau Mehefin.

"Dwi dal heb fod i mewn i unrhyw siop, a dwi'n annhebygol o wneud hynny eto am dipyn. Rydyn ni'n ffodus bod ein garej lleol yn dod a phethau i ni ac yn parhau i wneud hynny nawr."

Image copyright Siôn Meredith Image caption Yn ystod y cyfnod clo roedd Siôn Meredith yn cerdded lan a lawr ei ardd er mwyn cael ymarfer corff yn lle mynd allan i wneud hynny

Mae Mr Meredith yn dweud ei fod yn ffyddiog bod modd rheoli'r haint a rhoi stop ar y cynnydd.

"Dwi yn wir ffyddiog y bydd pobl yn gweld y ffaith bod y rheolau newydd yma'n cael eu cyflwyno ac y byddan nhw'n deffro eto i'r peryglon.

"Dydy'r coronafeirws ddim wedi mynd, ac mae'n rhaid i ni ddysgu byw 'efo fo.

"Dwi'n berson optimistaidd ar y cyfan, a'r cyfan dwi am ei wneud ydy annog pobl i feddwl eto am bobl sydd yn aros am lawdriniaethau cyn eu bod nhw'n bwrw ati i gael amser da."