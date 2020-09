Y caffi arlein sy'n trafod hil a braint

View this post on Instagram

Braint Pobl Gwyn | White Privilege . Illustration text translates to: What is White Privilege? White privilege does not mean that your life hasn’t been difficult, it means that the colour of your skin hasn’t made your life more difficult. It means that when we go to a shop, the main displays will be for hair and make-up products for people who look like us. It means that we have been taught that the history of your country is a history of people who look like us. It means that we have never had to consider whether anything bad that has happened to us had a racist context. It means that we never had to be educated, as children, about systematic racism for our own protection. . Dydy hi ddim yn ddigon i fod yn erbyn hiliaeth, mae angen bod yn wrth-hiliol. Rydw i’n dal i ddysgu, ond mi fyswn i’n argymell eich bod chi’n dilyn, darllen a chefnogi waith Reni Eddo Lodge a Layla F. Saad, i ddechrau. Mae’n waith hir-dymor i addysgu ein hunain am sut allwn ni helpu, ond mae’n hynod bwysig ein bod ni’n gwneud. Rhydd i chi rannu’r lluniau uchod ar eich cyfryngau cymdeithasol fel hoffech chi. Mae’n bwysig ein bod ni’n trafod ein braint, ac yn defnyddio’r holl adnoddau yn ein pŵer i geisio gwneud y byd yn le tecach. . . . #cefnogwcheichgilydd #blacklivesmatter #whiteprivilege #braintpoblgwyn #supportoneanother #floralgraphic #arlunio #cymraeg #cymrucreadigol #sulymamau #geteducated #dothework #antiracism #combatracism #solidarity #welshlanguage #cymraeg #welsh #gwrthhiliaeth #gwrthhiliol