'Cam pwysig iawn' wrth ailagor Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth

Fel rhan o gynllun gwerth £16.5m mae pob un o'r 198 ystafell wely wedi cael eu hail-adeiladu, ac yn cynnwys ystafell ymolchi integredig.

Yn ogystal mae nifer o'r mannau cyfarfod, fel y Lolfa Fach, y Lolfa Fawr, yr Ystafell Gyffredin Hŷn a'r Ystafell Gyffredin Iau wedi cael eu hadnewyddu hefyd.

Bydd yr adeilad yn cael ei hailagor yn swyddogol gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, mewn seremoni fore Gwener.

Y neuadd ar ei newydd wedd

Pam adnewyddu Neuadd Pantycelyn?

"Wrth ailagor Pantycelyn rydym yn datgan yn glir ein hymroddiad at y Gymraeg a diwylliant Cymru, ac at ddarparu cartref cyfoes a chyffrous i do newydd o fyfyrwyr sydd wedi dewis ymuno gyda ni yma yn Aberystwyth, a phrofi rhagoriaeth academaidd ein prifysgol, mewn cymuned lle mae'r Gymraeg yn iaith naturiol dydd i ddydd."