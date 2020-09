Y 'normal newydd' ar lawr y dosbarth: profiad athro

Mae bron i hanner blwyddyn ers i fywyd ysgol arferol ddod i stop sydyn ar gychwyn y cyfnod clo. Mae'r plant a'r athrawon wedi bod yn raddol ddychwelyd at eu dosbarthiadau ers dechrau'r mis.

Cyffro am gael dychwelyd at yr hyn sy'n gyfarwydd; dosbarthiadau'n llawn hwyl, dysgu creadigol a phlant yn mwynhau. Ansicrwydd ar y llaw arall wrth bendroni, beth mewn gwirionedd fyddai'r normal newydd mewn ysgol?

Y dyddiau cyntaf

I gychwyn efallai roedd un neu ddau yn ei gweld yn anodd ailgartrefu, eistedd mewn cadair a ffocysu a'r mwyafrif yn chwilio am gloc, holi "pryd ga'i egwyl?", "ga'i snac", "oes rhaid i fi wneud hwn?".

Mae sgiliau pensil hynod ddiddorol wedi ffeindio'u ffordd i'r dosbarth hefyd. I'r rhai hynny sy'n gweld hi'n anodd cyfarwyddo, byddwn yn dychwelyd at yr hen ddulliau o siartiau canolbwyntio, amseryddion a digon o seibiannau symud.

Yr addysg

Cafodd pob plentyn brofiad gwahanol yn ystod y cyfnod clo; rhai yn dilyn gwersi eu hathrawon yn ddiwyd, rhai yn gweithredu 'ysgol Mam neu Dad' tra bod eraill am resymau tu hwnt i reolaeth y plentyn heb godi llyfr o gwbl efallai.

Trefn newydd

Ond i feddwl ble'r oedden ni cyn yr haf, mae hyn yn wyrthiol. Rhaid cofio, does neb wedi gwneud hyn o'r blaen ac felly does dim 'arfer orau' i'w ddilyn.