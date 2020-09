Mwy o danau o ganlyniad i goginio yn ystod y cyfnod clo

Dywedodd y gwasanaeth mai coginio oedd yn gyfrifol am 42% o'r tanau mewn tai ym mis Ebrill - y gyfradd uchaf dros y misoedd hynny ers 2014-15.

Yn ôl y gwasanaeth mae'r cyfnod clo yn golygu bod mwy o bethau all dynnu sylw pobl sy'n coginio.

Dywedodd llefarydd bod cynnydd o'r fath yn gallu achosi "galw mawr" a "chanlyniadau trasig".

Galwadau 17% yn uwch yn 2020

Fe wnaethon ni fynychu hyd at bum digwyddiad yr wythnos, ac roedd rhai o'r rheiny yn rhai y gellid fod wedi eu hosgoi yn llwyr," meddai pennaeth diogelwch cymunedol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Dean Loader.

"Ledled Cymru mae hyd at 40% o danau yn dechrau yn y gegin, sy'n arwain at alw mawr ar ein diffoddwyr ac fe allai arwain at ganlyniadau trasig ar ein cymunedau."