Mam yn chwilio am yr arwr a achubodd ei merch o'r môr

Mae mam wedi canmol achubwr bywyd oedd ddim ar ddyletswydd am achub ei merch pan aeth i drafferthion yn y môr.

Roedd Megan Gulliford, 12 oed, yn padlo yn y tonnau ar draeth ym Mhorthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, pan aeth allan o'i dyfnder a chael ei sgubo o'r lan gan y cerrynt.

'Meddwl mod i'n mynd i farw'

"Sylweddolais i mod i'n methu cyrraedd y llawr," meddai.

"Roedd fy chwaer yn galw arna i, ac ro'n i'n sgrechian a llefain. Ro'n i'n meddwl mod i'n mynd i farw.