'Ffordd bell i fynd' i chwalu stigma ynghylch dementia

Dywed dynes o Sir Ddinbych sy'n gofalu am ei gŵr sydd â dementia ei bod yn credu fod y stigma sy'n gysylltiedig â'r cyflwr yn parhau.

Mae'n dweud bod rhannu profiad yn hynod bwysig ond "bod rhai teuluoedd yn gyndyn i rannu profiadau am eu bod am warchod eu hanwyliaid a nhw eu hunain rhag y stigma sy'n gysylltiedig â dementia".

'Anfonwyd angel'

Dangosodd gŵr Prydwen Elfed-Owens, Tom, arwyddion o ddementia bum mlynedd yn ôl ac er bod y ddau wedi gwahanu a hithau â chymar newydd roedd hi am edrych ar ei ôl am ei fod wedi bod yn gymaint o ran o'i bywyd.