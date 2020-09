'Roedd fy nghamera cynta' yr un pris â buwch'

"Doeddwn i erioed yn meddwl y bydden i'n ffotograffydd i ddweud y gwir. Yn ystod y saithdegau daeth dyn o'r enw Eric Hall i gynnal clwb camera yn Llangeitho ac er mwyn cael toriad o fy ngwaith bob dydd fel ffermwr dyma ymuno a chael blas ar bethau.

Talu pris buwch am gamera

"Wedi dod i ddeall rywfaint am dynnu lluniau a chael boddhad, dyma fynd i brynu camera ail law yn Llanbed am £100. Ar ôl dod adre', dyma 'nhad yn dweud wrthai 'Bachan, bachan - ti wedi talu pris buwch am gamera!'