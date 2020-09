Elfyn Llwyd: Boris Johnson, San Steffan a cholomennod

Mae'r cyn Aelod Seneddol Elfyn Llwyd ar fin cyhoeddi cyfrol yn hel atgofion o'r chwarter canrif y bu'n gweithio yn San Steffan.

"Mi fydda i'n pechu ambell un, byddaf, ac mae'n bwysig bod rhywun yn gwneud efallai," meddai Elfyn Llwyd wrth Dewi Llwyd ar ei raglen ar Radio Cymru , am y llyfr sy'n bwrw golwg ar ei gyfnod yn gweithio yn San Steffan.

"Mae ambell i bwyllgor go boeth wedi bod yn Llundain, ambell un wedi tramgwyddo.

Am Boris Johnson

"Dwi'n sôn am y Prif Weinidog [Boris Johnson] a fy argraffiadau i ohono. Ges i wyth diwrnod yn Iraq efo fo, a'r bwledi yn fflïo ac mae rhywun yn tueddu i ddod i nabod rhywun yn dda o dan amgylchiadau o'r fath.

"Mae o'n foi eitha' dymunol fel cwmni. Dydy o ddim yn foi manylion, sicr dydy o ddim yn un wneith ddarllen briff a pharatoi. Dydy o ddim yn gwneud hynny, a dwi'n meddwl bod hynny yn un o'i ffaeleddau mwya' o.

"Yr ail ydy, does 'na ddim un pwnc ar wyneb y ddaear na wneith o geisio gwneud jôc yn ei gylch o, ac wrth gwrs mae 'na bynciau sydd ddim yn cynnig eu hunain i hiwmor felly.

"Dwi'm yn meddwl bydd hanes yn nodi ei fod wedi bod yn Brif Weinidog llwyddiannus o bell ffordd, a dwi ddim yn siŵr am faint fydd o yn y swydd a dweud y gwir."

Mynd ati i ysgrifennu

"Roedd hynny braidd yn llafurus. Ond wedi eistedd lawr, mi wnes i fwynhau [y profiad o ysgrifennu]. Mae o'n flinedig, ond o'n i'n edrych ymlaen i wneud dwy awr yn y prynhawniau fel rheol.