Ceiswyr lloches yn dechrau cyrraedd cyn wersyll milwrol

Mewn llythyr wedi'i gyfeirio at drigolion lleol, fe gadarnhaodd yr AS lleol - Ysgrifennydd Cymru, Simon Hart - y bydd Gwersyll Hyfforddi Penalun yn gartref dros dro i 250 o ddynion.

"Trefniant dros dro yw hyn, gyda'r hawl gan y Swyddfa Gartref i ddefnyddio'r safle am hyd at 12 mis," meddai Mr Hart mewn llythyr sy'n rhan o'r neges.