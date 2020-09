Teuluoedd yn cael rhybudd i adael eu tai gan yr MoD

Mae dwsinau o deuluoedd yn Sir Benfro sy'n rhentu cartrefi o'r Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) wedi derbyn rhybuddion i adael.

Fe alwodd AS Ceidwadol Preseli Penfro, Stephen Crabb, y penderfyniad yn "warthus" yn ystod y pandemig.

Mae Llywodraeth y DU wedi cael cais am sylw.

Cafodd y cartrefi eu prydlesu gan y MoD gan gwmni preifat, Annington Homes Ltd.

Dywedwyd wrth denantiaid mai'r rheswm am yr hysbysiad oedd bod y cartrefi yn cael eu rhyddhau yn ôl o'r Weinyddiaeth Amddiffyn i Annington Homes.

'40 a mwy o gartrefi'

"Rydych chi'n siarad am ddeugain a mwy o gartrefi," meddai. "I hynny ddigwydd nawr, yn ystod pandemig byd-eang, ac yn ystod dirwasgiad pan nad oes gan bawb arian beth bynnag mae'n anghredadwy."

Mewn llythyr a welwyd gan BBC Cymru, gan Annington Homes a 30 o ASau, gan gynnwys Stephen Crabb a gweinidog y llywodraeth Michael Gove AS, at y Gweinidog Amddiffyn Jeremy Quin AS, dywed y cwmni fod "bron i 350 o deuluoedd" yn y DU wedi cael eu heffeithio gan rybuddion tebyg i'r hyn yn Hwlffordd.