Troi’n 70 ac 'ailddysgu byw' gyda’r pandemig

Mae Meg Elis yn awdur a chyfieithydd sydd ar fin troi'n 70. Fel rhywun sydd wedi arfer byw a gweithio ar ei liwt ei hun ac fel nain fydd bellach yn cael ei hystyried yn y categori 'hŷn', mae hi'n teimlo 'diflastod, ofn a rhwystredigaeth' am yr effaith pellach ar ein bywydau wrth i gyfyngiadau gael eu hailgyflwyno mewn rhannau o'r wlad, chwe mis ers dechrau'r cyfnod clo cyntaf.

'Oed yr addewid'

Mi fydd yna un fantais i mi os daw ail gyfnod clo ymhen mis - mi fydda'i yn ddigon hen i fod yn gymwys am flaenoriaeth pan ddaw hi'n fater o gael slot i gael negas wedi'i gludo i'r tŷ. Iyp-i-dŵ...

Nid dicter efo'r llywodraeth nac ymwelwyr anghyfrifol a heidiodd i'r ardal lle dwi'n byw (wel, hynny hefyd, wrth gwrs). Ond dig oeddwn i efo pawb oedd yn awgrymu pethau y gallwn eu gwneud yn ystod y cyfnod. Beth am weithio o adref, garddio, sgwennu, coginio, gwneud crefftau? Ia, dyna chi, popeth oeddwn i'n wneud yn fy mywyd bob-dydd cyn bod sôn am Covid...