Nantgaredig: Ffugio hunan-laddiad dyn 'mewn panig'

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o saethu cariad ei wraig wedi dweud wrth y llys ei fod wedi ffugio hunan-laddiad y dioddefwr am ei fod "mewn panig" wedi ei farwolaeth.

Ond dywedodd Mr Jones wrth y rheithgor yn ei achos ddydd Gwener ei fod am wynebu Mr O'Leary i drafod ei berthynas gyda'i wraig, a dweud wrtho am beidio ag anfon negeseuon testun iddi hi.