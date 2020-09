‘Un o'r cyfnodau anoddaf i fi fyw yma yn Jerwsalem’

"Fel Iddewes, dwi wrth fy modd gyda gwyliau sanctaidd Rosh Hashanah a Yom Kippur - un yn nodi y flwyddyn newydd Iddewig a'r llall yn ddydd y cymod - diwrnod lle ry'n ni fel arfer yn gweddïo mewn synagog yn gofyn am faddeuant."

Ddydd Iau diwethaf cafodd mwy na 8,000 o achosion o'r haint eu cofnodi yn Israel - gwlad sydd bellach â mwy o achosion y pen nag unrhyw wlad arall yn y byd.

"Yn draddodiadol mae'n ddiwrnod arbennig iawn - pawb yn bwyta cawl cyw iâr a digon o c ar bohydrates ar y noson cynt i'n cynnal gydol y diwrnod.

"Mae'r diwrnod yn gyfle i rywun fyfyrio ar yr hyn y mae e'n bersonol wedi ei wneud gydol y flwyddyn, cyfle i feddwl beth y dylid fod wedi ei wneud yn well a chyfle i ofyn am faddeuant. Mae e wir yn ddechrau newydd a mae rhywun yn teimlo'n bur a glân.

"Rhaid gwisgo gwyn fel angylion - a does dim hawl gwisgo lledr. Yn wir does dim hawl gwneud dim byd - mae unrhyw weithred corfforol yn dod rhyngom ni a Duw.

Bellach mae nifer o'r synagogau yn Israel wedi cau a dim ond rhyw 20 o bobl sy'n cael dod at ei gilydd yn yr awyr agored.

"Y tebyg yw y bydd y rhan fwyaf o bobl fel fi yn addoli yn yr awyr agored, ond mae cyfyngiadau a does dim hawl gwahodd teulu estynedig i'r cartref," ychwanegodd Sarah.

'Cwympo mewn cariad â'r wlad'

"Pan ro'wn yn byw yng Nghaerdydd, arferwn addoli yn y synagog yng Nghyn-coed," meddai, "ond gan bo fi ddim wedi mynd i ysgol Iddewig roeddwn i'n teimlo bo fi angen gwybod mwy am Iddewaeth. Roeddwn i eisiau gwybod mwy am y Torah - y Beibl Iddewig a byw'r bywyd Iddewig.