Rheolau'n 'gymysglyd' wrth briodi ac yn achosi 'pryder'

Ers i'r rheolau newid ym mis Medi mae gwisgo gorchudd hwyneb yn rhywbeth sy'n rhaid gwneud mewn llefydd dan do yng Nghymru, gan gynnwys mewn llefydd addoli a swyddfeydd cofrestru.

Yn ogystal mae llefydd sydd yn gweini alcohol yn gorfod rhoi'r gorau iddi am 22:00.

Yn Sir Benfro wnaeth Ella a James ddyweddïo ac roedden nhw'n edrych ymlaen at y diwrnod mawr.

"O'n i yn reit drist pan wnes i ddarganfod hyn. O'n i'n meddwl bydden ni yn edrych yn wirion yn cerdded i fyny'r eil mewn mwgwd a fy ffrog briodas," meddai Ella o Gaerdydd, sydd yn therapydd galwedigaethol.