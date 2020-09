Cyfyngiadau'n dod i rym yng Nghaerdydd ac Abertawe

Mae trigolion yn siroedd Caerdydd ac Abertawe'n paratoi ar gyfer cyfyngiadau lleol sy'n dod i rym am 18:00 nos Sul er mwyn atal lledaeniad coronafeirws.

Roedd Abertawe â chyfradd o 56 achos newydd o'r feirws i bob 100,000 o'r boblogaeth yn y saith niwrnod hyd at ddydd Gwener, ac roedd Caerdydd â 38 o achosion i bob 100,000.