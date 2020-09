Nantgaredig: Diffynnydd 'am godi ofn' ar ddyn fu farw

Gofynnodd William Hughes QC ar ran yr erlyniad pam ei fod wedi mynd â reiffl a bwledi 'byw' i'r cyfarfod os mai ond am godi ofn ar Mr O'Leary oedd ei ddymuniad.

Gofynnwyd iddo pam na aeth ag un o'r saith dryll arall yr oedd yn berchen arnynt, a dywedodd Mr Jones ei fod am fynd gyda'r un "oedd yn edrych yn fwya brawychus" gydag ef.

"Ro'n i am iddo gael y neges i gadw'n glir oddi wrthon ni."

Awgrymodd Mr Hughes i'r diffynnydd ei fod wedi mynd gyda reiffl gan y byddai'r "difrod o'r bwledi yn llawer llai" gan olygu y byddai llai o "waith glanhau" o unrhyw anaf.

Yn gynharach yn yr achos roedd Mr Jones wedi dweud ei fod yn ystyried Mr O'Leary i fod yn un o'i ffrindiau agosaf, a'i fod yn gwybod am berthynas Mr O'Leary gyda'i wraig am tua pedwar mis, ond nad oedd wedi trafod y mater gyda Mr O'Leary.

Awgrymodd Mr Hughes iddo y gallai fod wedi trafod y mater wyneb yn wyneb, heb fynd ag arf, ac efallai dweud wrth deulu Mr O'Leary am y berthynas.

"Fe wnes i ddweud hynny pan oeddwn i yno... y cyfan o'n i am neud oedd rhoi ofn iddo, a dyna oedd y ffordd orau oeddwn i'n meddwl o wneud hynny."