'Gymrodd flynyddoedd i fi allu delio gyda'r peth'

"O'n i wedi bod yn yr Unol Daleithau am dair mis, a newydd ddod nôl. D'on ni heb weld ein gilydd. Felly oedd 'na lu o emosiynau cymhleth iawn ar ben y golled, o'n i'n teimlo'n euog, o'n i'n teimlo'n grac ein bod ni ddim 'di cael rhybudd.