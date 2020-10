Pandemig wedi 'effeithio'n ddwys' ar fywydau menywod

"Roedd fy mab yn ei flwyddyn olaf yn yr ysgol gynradd, a gan fy mod i'n riant sengl do'n i ddim yn gallu ei adael adref ar ei ben ei hun er mwyn mynd i'r gwaith. Cyn daeth y cyfyngiadau ar deithio i rym nes i ei anfon yn gyntaf at fy chwaer, ac yna at fy mrawd a fy rhieni.