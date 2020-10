Llyfr newydd sy'n cysylltu Harry Potter a Caergybi

Mae'r Holyhead Harpies yn cael sylw yn y ffilm 'Harry Potter and the Half-Blood Prince' a rŵan, wrth i fersiwn newydd o lyfr JK Rowling 'Quidditch Through the Ages' gael ei gyhoeddi, mae'r dre' ar Ynys Môn wedi cael ei hanrhydeddu am ei rhan yn y llyfr.