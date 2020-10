Ateb y Galw: Y cerddor Robat Arwyn

Hefo Robert G Roberts, fy nhaid ar ochor fy mam. Farwodd o pan o'n i'n dair, ond dwi'n teimlo ei fod o wedi bod hefo fi ar hyd fy siwrna' ers hynny. Mi fasa'n braf ei holi fo am ei blentyndod, be' oedd y dylanwadau arno fo, a sut y cafodd o'r amser a'r egni i farddoni, i ddysgu Groeg, i sgwennu tonau, ac i ddarllen ac ysgrifennu llaw-fer yn Gymraeg, a hynny rôl diwrnod o waith yn y chwarel. Yn ôl be' ddwedodd Mam, roedd o'n llwyr ymwrthodwr, felly paned fasa ni'n gael, nid peint.