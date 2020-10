'Mae llawer o bobl ddim yn disgwyl i fi siarad Cymraeg'

Falle, yn y dyddiau cynnar, pan 'dach chi'n dechrau trio cael sgwrs efo pobl. Er enghraifft, aethon ni i Gaernarfon am ddiwrnod allan blynyddoedd yn ôl, ac o'n i wedi bod yn dysgu am lai na blwyddyn. Nes i drio siarad Cymraeg efo rywun tu ôl i'r cownter mewn siop ond oedden nhw'n siarad Saesneg pan o'n i'n trio siarad Cymraeg. Oedden nhw'n siarad Cymraeg efo'r person cyn fi yn y ciw felly o'n i'n gwbod bod nhw'n siarad Cymraeg ond oedden nhw'n siarad Saesneg i fi. Nes i adael y siop yn teimlo'n ddigalon, ond dydi hynna ddim yn digwydd yn aml o gwbl yn enwedig rŵan... dwi ddim yn poeni am y peth o gwbl rŵan.