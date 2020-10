Grym y gân wrth ddysgu Cymraeg

"Dwi'n gallu sôn o brofiad personol am hyn. Nes i ddysgu Cymraeg yn Nhonyrefail a mynd i'r brifysgol yn Aberystwyth. O'n i'n gallu siarad Cymraeg - o'n i wedi dysgu - ond oedd 'na gagendor diwylliannol yn yr ystyr, pan oedden ni'n mynd i'r Cŵps ar nos Sadwrn, o'n i'n methu ymuno yn Lleucu Llwyd ar y pryd.