Clo byr: Rheoli Covid cyn y Nadolig neu risg economaidd?

Ar raglen Post Cyntaf ddydd Gwener, dywedodd Ellen ap Gwynn ei bod o blaid cyflwyno'r hyn sy'n cael ei alw'n circuit-breaker "ar ôl gweld y dystiolaeth... am ei bod hi yn well gwneud hyn nawr a cheisio rheoli'r afiechyd cyn cyfnod y Nadolig achos dyna pryd mae pobl yn gwario fwyaf".