Hysbyseb am feddyg i Fotwnnog yn creu nyth cacwn

Mae'r hysbyseb wedi ei hanelu at feddygon mewn ardaloedd dinesig, boed yng Nghymru neu Loegr, ac mae'n cynnwys y geiriau "speaking Welsh is not essential, as we also speak English" ond yn ôl un o bartneriaid Meddygfa Rhydbach ym Motwnnog, doedd dim bwriad i ddifrïo'r Gymraeg.