'Angen gostyngiad TAW i salonau er mwyn goroesi'

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai pob cwmni sy'n gymwys am ryddhad ardrethi busnesau bach yn derbyn taliad o £1,000, a bydd cwmnïau manwerthu, hamdden a lletygarwch bach a chanolig sy'n gorfod cau yn cael taliad unwaith ac am byth o hyd at £5,000 - gyda grantiau ychwanegol ar gyfer cwmnïau sy'n ei chael hi'n anodd.