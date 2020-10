Ffrainc v Cymru: Record newydd i Alun Wyn Jones

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 ⫶ Wayne Pivac names first Wales team in seven months: https://t.co/4ncYr46jwR



𝟭𝟰𝟴 ⫶ Alun Wyn Jones to equal world record for international appearances this Saturday in Paris.



👥 ⫶ Dau gap newydd ar y fainc: Sam Parry, Louis Rees-Zammit



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #HWFN pic.twitter.com/F2QEDNlTI0