Stormydd: Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru yn 'annigonol'

"Mae dwyster stormydd y gaeaf yn rhybudd o'r tywydd eithafol i ddod, ac mae'n rhaid i'r gwersi sy'n cael eu dysgu danio'r trafodaethau am y buddsoddiadau sydd eu hangen, a'r paratoadau y mae angen i bob un ohonom eu gwneud i addasu i newid hinsawdd a chryfhau gwydnwch Cymru am flynyddoedd i ddod.