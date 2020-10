Ateb y Galw: Y bardd clare e. potter

Roeddwn i'n byw yn New Orleans am tua deng mlynedd. Y noson olaf cyn o'n i'n symud yn ôl i Gymru, es i i'r noson White Linen Walk, sef pan mae Stryd Julia sy'n llawn orielau yn cau i geir a mae pawb yn gwisgo dillad gwyn ac yn cerdded i mewn a mas o'r orielau yn mwynhau'r gwaith celf, yn bwyta, yfed ac yn dawnsio i gerddoriaeth fyw. Yn oriau mân y bore, roeddwn i'n un o'r rhai i arwain y Second Line y tu ôl i fand jazz trwy'r strydoedd. Bythgofiadwy!