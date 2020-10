15 mlynedd o arswyd yn Aberystwyth

Aelod o'r gynulleidfa o'n i pan ddechreuodd yr ŵyl, felly mae'n hyfryd meddwl yn ôl at hynny! Mae'r ŵyl yn para'n hirach rŵan, o ran nifer o ddiwrnodau'r ŵyl, ac mae'r nifer o ffilmiau sy'n cael eu dangos yn fwy.