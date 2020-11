Lle i enaid gael llonydd: Ryland Teifi

Daw'r enw o'r enw Gwyddelig coinín sef cwningen ac fel mae'r enw'n awgrymu, mae'n frith o'r creaduriaid bach sydd i'w gweld yn gwibio dros y twyni a rhwng y gors. Mae An Cuinigear wedi fframio gan fynyddoedd y Comeragh i'r gogledd a phenrhyn An Rinn sy'n codi'n wych yn Ceann Heilbhic (Helvick) cyn cwrdd â môr yr Atlantig.