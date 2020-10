5 o eiriau cysurus yr Hydref...

Mewn geiriau eraill, mis Tachwedd pan fo'r diogyn (y merydd) yn tuchan ac yn cwyno (gan ei bod hi'n rhy oer a diflas i weithio y tu allan); pan fo'r llydnod, sef y lloi, yr ŵyn a'r moch ifanc wedi pesgi; a phan fo'r coed mwy neu lai'n noeth heb ddail, neu wedi almarchu, a defnyddio hen air am goed yn diosg eu dail. Y cliw yw bras llydnod: dyma'r mis pan gâi'r anifeiliaid pasgedig eu lladd i ddarparu bwyd ar gyfer y gaeaf hir i ddod.