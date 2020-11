Dylanwad y Gymraeg wrth ethol Arlywydd UDA

John C. Frémont oedd ymgeisydd y Gweriniaethwyr ym 1856, ac unodd trwch gwasg gyfnodol Cymraeg y wlad - sef, y papur wythnosol, Y Drych, a'r misolion swmpus, Y Cyfaill o'r Hen Wlad, Y Cenhadwr Americanaidd ac Y Seren Orllewinol - y tu ôl i'r blaid newydd, a hynny'n bennaf am ei gwrthwynebiad i gaethwasiaeth.