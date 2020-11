Anni Llŷn: Nôl i fro fy mebyd

Er bod Anni yn gwybod eu bod nhw wedi gwneud y penderfyniad iawn i fynd yn ôl at ei gwreiddiau, a hithau wedi bod yn meddwl am y peth ers rhai blynyddoedd, mi oedd hefyd elfen o hiraeth am Gaerdydd, a chlywed am brofiadau gwahanol ei ffrindiau yn y brifddinas yn ystod y cyfnod clo.