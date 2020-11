Merthyr a Covid: Yng nghanol y storm

Dw i'n adnabod un menyw sy'n llythrennol yn crwydro'r strydoedd. Mae hi ar ei phen ei hun, heb deulu na ffrindiau'n agos. I dorri'r unigrwydd mae hi'n mynd allan am dro am dair neu bedair awr bob dydd - dim ond i weld pobl eraill.