'Ymosodiadau' ar nyrsys oherwydd coronafeirws

"Mae rhai o'r nyrsys wedi cael eu cam-drin yn emosiynol ar gyfryngau cymdeithasol .... Rwy'n teimlo'n flin iawn drostyn nhw yn arbennig gan fy mod wedi gweld ei hymroddiad diflino ym mhob un o'r wardiau, rwy'n hynod falch ohonyn nhw - maen nhw wedi gofalu am bobl a'u teuluoedd mor dda."