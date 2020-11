Y ferch o Delhi sydd wedi cwympo mewn cariad â Chymru

"Ychydig a wyddwn y byddai'r chwilfrydedd cychwynnol yma yn dod yn gariad llawn at yr iaith dros yr wythnosau nesaf. Dyma ddilyn cwrs Say Something in Welsh a dechrau dysgu sgwrsio sylfaenol yn Gymraeg, gyda phawb o'm cwmpas yn fy annog i siarad yr iaith.