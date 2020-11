Coflaid Cofid: Merched yn dangos eu breuder

Mae merched yn byw yn yr oes digidol yma lle mae delwedd mor allweddol - dw i'n meddwl fod 'na fwy o ddisgwyl i ni fod yn berffaith ymhob agwedd o'n bywydau so o'n i'n darganfod fod merched isho'r cyfle i ddangos pa mor fregus maen nhw'n teimlo (drwy rannu lluniau).